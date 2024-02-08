Онколог заявила, что прививка от COVID-19 при заболевании крови не всегда защищает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди с заболеванием крови не имеют противопоказаний к прививкам от COVID-19, однако эту процедуру стоит отсрочить из-за возможного появления вторичного иммунодефицита. Об этом заявила заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава РФ, гематолог-онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина, сообщает News.ru.

По ее словам, вторичный иммунодефицит – это когда у организма снижена способность вырабатывать защитные антитела как в ответ на саму инфекцию, так и на введение вакцины. В связи с этим, продолжила врач, иммунный ответ может быть недостаточным, и в организме просто не сформируется нужный уровень антител к вирусу Sars-Cov-2.

Она отметила, что в таких ситуациях пациентам проводят не вакцинацию, а пассивную иммунизацию – вместо вакцины вводятся готовые антитела. В этом случае организму самому не нужно будет их вырабатывать, объяснила Алешина.

Специалист добавила, что пассивная иммунизация подходит для людей с хроническими лимфолейкозами, для пациентов после применения моноклональных антител и трансплантации. Кроме того, использование пассивной иммунизации возможно тогда, когда нужно быстро защитить пациента от вируса и не ждать, пока сформируется иммунный ответ, заключила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что массовые прививки от коронавируса в России отныне не нужны. По ее мнению, в стране пройден пик подъема заболеваемости, однако к вирусу нужно относиться по-прежнему осторожно. Также она сказала, что если врач назначил вакцинацию индивидуально, то ее нужно сделать.

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