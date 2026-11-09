МВД предложило разрешить подачу электронных заявлений о преступлениях

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МВД РФ подготовило изменения в ведомственный приказ, которые предлагают закрепить возможность регистрации электронных заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время заявления принимаются только в бумажном виде. Новый способ регистрации сообщений без обязательного дублирования на бумаге можно будет применять при наличии технической возможности и на основании правового акта руководителя территориального органа МВД на окружном, межрегиональном, региональном уровнях и по федеральной территории "Сириус".

В МВД указали, что данные, которые будут зафиксированы в электронном виде, будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные заявления.

Пока проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Ранее МВД предложило расширить круг лиц для работы в полиции. Законопроект приказа подготовил глава ведомства Владимир Колокольцев. Им предлагается привлекать к выполнению обязанностей сотрудников внутренних дел России, которые не являются полицейскими. Это будет сделано по решению их руководителей.

