Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 15:58

Общество

МВД предложило разрешить подачу электронных заявлений о преступлениях

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

МВД РФ подготовило изменения в ведомственный приказ, которые предлагают закрепить возможность регистрации электронных заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время заявления принимаются только в бумажном виде. Новый способ регистрации сообщений без обязательного дублирования на бумаге можно будет применять при наличии технической возможности и на основании правового акта руководителя территориального органа МВД на окружном, межрегиональном, региональном уровнях и по федеральной территории "Сириус".

В МВД указали, что данные, которые будут зафиксированы в электронном виде, будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные заявления.

Пока проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Ранее МВД предложило расширить круг лиц для работы в полиции. Законопроект приказа подготовил глава ведомства Владимир Колокольцев. Им предлагается привлекать к выполнению обязанностей сотрудников внутренних дел России, которые не являются полицейскими. Это будет сделано по решению их руководителей.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика