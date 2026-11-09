Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова до сих пор находится в больнице

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже больше месяца находится в больнице. Об этом ТАСС рассказал ее племянник Алексей Тарасов.

О госпитализации тренера стало известно 5 октября. Тогда ее состояние не могли стабилизировать.

До этого о госпитализации Тарасовой сообщалось 3 сентября. Самочувствие тренера не вызывало опасений. Через несколько дней ее племянник Алексей рассказал, что женщину выписали после прохождения планового обследования.

Однако уже 17 сентября СМИ сообщили, что тренер вновь оказалась в больнице. Других подробностей не приводилось. Позднее Тарасова заявила, что ее выписали из больницы.