Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации из-за травмы ноги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о своей госпитализации.

По словам балерины, в ближайшие часы она выйдет на сцену в подмосковном Раменском.

"Меня ждут четыре детских коллектива. Я приехала зрителей радовать. Параллельно работаю над своим новым спектаклем "Зеркало", – сказала она.

Волочкова подтвердила, что недавно приезжала в Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, чтобы пройти обследование после операции и передать результаты врачам. Там ей сделали МРТ, снимки направили немецким профессорам.

"Поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу", – пояснила балерина.

Несколько месяцев назад Волочкова перенесла операцию, после которой она дала 27 концертов. Напряжение в левой стопе артистка ощущает с детских лет и продолжает танцевать через боль: у нее артрозная ситуация.

"Это потому, что я не чешу языком, а работаю ногами", – добавила балерина.

Прекращать выступления балерина не собирается. По словам Волочковой, если завистливые люди хотят увидеть ее в больнице, то они не дождутся – ее оберегает Бог.

Ранее появилась информация о госпитализации балерины из-за ее осложнений после операции на ноге. Как отметила Волочкова, операция на тазобедренном суставе не решила всех проблем.

В июле артистка уже попадала в больницу из-за прооперированной ноги. Она тогда призналась, что провела 25 концертов вопреки рекомендациям врачей, после чего у нее обнаружили надрыв мышцы, гематому и воспаление. Балерина отмечала, что не бережет себя и полностью отдается сцене и зрителям.