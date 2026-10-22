22 октября, 18:51Шоу-бизнес
Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации из-за травмы ноги
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о своей госпитализации.
По словам балерины, в ближайшие часы она выйдет на сцену в подмосковном Раменском.
"Меня ждут четыре детских коллектива. Я приехала зрителей радовать. Параллельно работаю над своим новым спектаклем "Зеркало", – сказала она.
Волочкова подтвердила, что недавно приезжала в Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, чтобы пройти обследование после операции и передать результаты врачам. Там ей сделали МРТ, снимки направили немецким профессорам.
"Поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу", – пояснила балерина.
Несколько месяцев назад Волочкова перенесла операцию, после которой она дала 27 концертов. Напряжение в левой стопе артистка ощущает с детских лет и продолжает танцевать через боль: у нее артрозная ситуация.
"Это потому, что я не чешу языком, а работаю ногами", – добавила балерина.
Прекращать выступления балерина не собирается. По словам Волочковой, если завистливые люди хотят увидеть ее в больнице, то они не дождутся – ее оберегает Бог.
Ранее появилась информация о госпитализации балерины из-за ее осложнений после операции на ноге. Как отметила Волочкова, операция на тазобедренном суставе не решила всех проблем.
В июле артистка уже попадала в больницу из-за прооперированной ноги. Она тогда призналась, что провела 25 концертов вопреки рекомендациям врачей, после чего у нее обнаружили надрыв мышцы, гематому и воспаление. Балерина отмечала, что не бережет себя и полностью отдается сцене и зрителям.