Волочкова снова попала в больницу с травмой ноги

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Балерина Анастасия Волочкова столкнулась с осложнениями после операции на ноге. Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Волочковой, операция на тазобедренном суставе не решила всех проблем. Сейчас у нее обнаружили новые повреждения стопы, появившиеся из-за интенсивных нагрузок и выступлений на пуантах. Балерине потребуется дополнительное лечение и восстановление.

Волочкова также сообщила, что готовится к процедурам, которые помогут ей вернуться к репетициям и выступлениям.

В июле Волочкова уже попадала в больницу из-за прооперированной ноги. Она тогда призналась, что провела 25 концертов вопреки рекомендациям врачей, после чего у нее обнаружили надрыв мышцы, гематому и воспаление. Балерина отмечала, что не бережет себя и полностью отдается сцене и зрителям.

