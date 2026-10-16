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16 октября, 17:25

Шоу-бизнес

Волочкова эмоционально поздравила дочь с днем рождения

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Балерина Анастасия Волочкова во время записи шоу "Чей трек?" поздравила свою дочь Ариадну с днем рождения, сдерживая слезы. Выпуск размещен на платформе VK Видео.

Ведущий предложил артистке поздравить Ариадну во время записи. Балерина подчеркнула, что "может, хоть через программу" достучится до дочери.

"Ариадна, я хочу поздравить тебя с днем рождения, дорогая моя. Этот священный для меня день случился 21 год назад. Поздравляю тебя! Очень люблю и искренне сожалею, что ты не находишь возможным даже ответить мне на мои звонки и сообщения", – сказала Волочкова.

Дочь знаменитости с 14 лет жила в семье своего отца Игоря Вдовина. Волочкова, в свою очередь, говорила, что жена бизнесмена Елена Николаева ненавидит Ариадну. Сама девушка неоднократно говорила об отсутствии конфликтов с мачехой.

Волочкова также заявляла, что близкие люди настроили Ариадну против нее. Тогда же она призналась, что не смогла поздравить дочь с днем рождения. Волочкова хотела передать ей цветы, однако местоположение именинницы выяснить не удалось.

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