Жители Подмосковья смогут оформить перевод дачи в жилой дом через портал госуслуг

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В Московской области запустили онлайн-услугу, которая позволяет получить техническое заключение для перевода садового дома в жилой без самостоятельного поиска специалистов и оформления документов в сторонних организациях. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.

Раньше собственникам приходилось отдельно обращаться в компанию для обследования недвижимости, а затем самостоятельно загружать готовое заключение на региональный портал. Теперь подать заявку на техническую оценку можно непосредственно через "Госуслуги Московской области".

Проведением проверки и подготовкой документа займутся сотрудники Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ), а результат появится в личном кабинете заявителя.

Обследование включает несколько этапов. Сначала специалисты проверяют расположение объекта, затем осматривают его на месте и оценивают состояние конструкций и инженерных коммуникаций. По результатам собственник получает документ, подтверждающий безопасность здания и его пригодность для постоянного проживания.

Услуга "Техническое заключение о переводе из садового дома в жилой" доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. При подаче заявления необходимо внести сведения о недвижимости.

Система самостоятельно рассчитает стоимость обследования и добавит сумму в форму заявки. После ее отправки останется дождаться ответа БТИ и договориться о дате визита специалистов.

На предоставление услуги отводится 20 рабочих дней. Полученное заключение станет основанием для следующего этапа – подачи отдельного заявления об изменении статуса недвижимости.

После перевода дачи в жилой дом владелец сможет зарегистрироваться в нем по месту жительства, оформить имущественный налоговый вычет, воспользоваться сниженным тарифом на электроэнергию и направить на соответствующие цели средства материнского капитала.

Ранее дачников предупредили, что забор, установленный с нарушением нормативов или нарушающий права соседей, могут обязать демонтировать через суд. Например, основанием для такого решения может стать затенение соседнего участка. Если суд удовлетворит иск, расходы на снос ограждения лягут на его владельца.

При этом отдельного штрафа за превышение допустимой высоты или неправильный тип забора в КоАП РФ нет, однако за самовольное занятие земли предусмотрены санкции.