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16 октября, 11:31

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Эксперт Машаров: нарушение норм при установке забора на даче может привести к его сносу

Эксперт объяснил, в каких случаях дачника могут обязать снести забор

Фото: 123RF.com/photomost

Дачника могут обязать демонтировать забор, если он нарушает установленные нормы. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова.

По словам эксперта, требования к ограждениям зависят от категории и статуса земельного участка. Для участков индивидуального жилищного строительства предельную высоту забора могут устанавливать региональные и местные нормативные акты. В Московской области ограждение не должно превышать двух метров.

При этом владельцы соседних участков могут по взаимному письменному согласию, согласованному с правлением товарищества, установить ограждения другого типа или вовсе отказаться от них. Кроме того, общее собрание членов товарищества вправе разрешить глухие ограждения со стороны улиц, проездов и по внешним границам участков.

Если забор нарушает права соседей и, например, затеняет их участок, они могут потребовать его сноса через суд. В случае удовлетворения такого требования расходы на демонтаж возложат на владельца, который установил ограждение.

Как отметил Машаров, в Кодексе об административных правонарушениях России нет отдельного штрафа за высоту или тип забора. Однако при самовольном занятии земельного участка может применяться статья 7.1 КоАП РФ.

В таком случае штраф составляет от одного до полутора процентов кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей, если его кадастровая стоимость определена. Если стоимость не установлена, размер штрафа составляет от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как подготовить дачу к зиме, чтобы избежать аварий, штрафов и претензий со стороны соседей. Он рекомендовал перекрыть воду, удалить остатки влаги из труб и уличных емкостей, а также проверить бойлеры и другие устройства, в которых может оставаться жидкость.

Перед началом отопительного сезона необходимо очистить дымоходы и проверить печи на наличие трещин, через которые искры могут попасть на деревянные конструкции. Кроме того, с участка следует убрать сухую траву, ветки и древесные отходы, отключить электроприборы и обесточить дом с помощью автоматов на вводном щитке.

Бондарь также посоветовал проверить оплату коммунальных услуг и передать актуальные показания счетчиков, поскольку задолженность может привести к начислению пеней, судебным разбирательствам или ограничению подачи электричества. Эксперт напомнил, что собственник отвечает за состояние своего имущества и может быть обязан возместить ущерб соседям, если те пострадают из-за аварии на его участке.

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