Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 06:18

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь: при подготовке дачи к зиме важно перекрыть воду и обесточить дом

Россиянам объяснили, как подготовить дачу к зиме

Фото: 123RF.соm/victorass88

Чтобы подготовить дачу к зиме, владельцам стоит проверить состояние коммуникаций и отопительного оборудования, привести в порядок участок и убедиться, что все счета оплачены. Если оставить дом без подготовки, весной можно столкнуться с авариями, штрафами и судебными претензиями соседей, рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с "Лентой.ру".

В первую очередь специалист посоветовал перекрыть воду и удалить остатки влаги из труб. Особое внимание нужно уделить бойлерам, шлангам и другим устройствам, в которых может остаться жидкость. При замерзании вода расширяется и способна повредить металлические детали и соединения. Уличные емкости на холодный сезон также следует опустошить.

Не менее важна проверка печей и дымоходов. Скопившаяся сажа при первой растопке может загореться, а трещины в кирпичной кладке способны пропустить искры к деревянным конструкциям. Бондарь напомнил, что постановление правительства № 1479 предусматривает очистку дымоходов перед отопительным сезоном.

Перед закрытием участка эксперт рекомендует убрать сухую траву, обрезки веток и древесные отходы. Такие материалы могут стать причиной пожара, если на них попадет случайная искра.

Отдельно необходимо позаботиться об электробезопасности. В холодном и сыром доме проводка подвергается дополнительным нагрузкам, а оставленные включенными приборы могут стать источником короткого замыкания. Поэтому перед отъездом стоит отключить электроприборы и обесточить дом с помощью автоматов на вводном щитке.

Наконец, дачникам следует проверить оплату коммунальных услуг и передать актуальные показания счетчиков. По словам Бондаря, за время отсутствия могут накопиться пени, а задолженность способна привести к судебным разбирательствам или ограничению подачи электроэнергии.

Эксперт также напомнил об ответственности собственника за состояние своего имущества. Если из-за аварии на участке пострадают соседи, владельцу может потребоваться возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков в садоводческих товариществах могут сохранить льготные тарифы на электроэнергию при переходе на прямые договоры с энергосбытовыми компаниями.

Читайте также


обществоЖКХ

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика