Эксперт Бондарь: при подготовке дачи к зиме важно перекрыть воду и обесточить дом

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Чтобы подготовить дачу к зиме, владельцам стоит проверить состояние коммуникаций и отопительного оборудования, привести в порядок участок и убедиться, что все счета оплачены. Если оставить дом без подготовки, весной можно столкнуться с авариями, штрафами и судебными претензиями соседей, рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с "Лентой.ру".

В первую очередь специалист посоветовал перекрыть воду и удалить остатки влаги из труб. Особое внимание нужно уделить бойлерам, шлангам и другим устройствам, в которых может остаться жидкость. При замерзании вода расширяется и способна повредить металлические детали и соединения. Уличные емкости на холодный сезон также следует опустошить.

Не менее важна проверка печей и дымоходов. Скопившаяся сажа при первой растопке может загореться, а трещины в кирпичной кладке способны пропустить искры к деревянным конструкциям. Бондарь напомнил, что постановление правительства № 1479 предусматривает очистку дымоходов перед отопительным сезоном.

Перед закрытием участка эксперт рекомендует убрать сухую траву, обрезки веток и древесные отходы. Такие материалы могут стать причиной пожара, если на них попадет случайная искра.

Отдельно необходимо позаботиться об электробезопасности. В холодном и сыром доме проводка подвергается дополнительным нагрузкам, а оставленные включенными приборы могут стать источником короткого замыкания. Поэтому перед отъездом стоит отключить электроприборы и обесточить дом с помощью автоматов на вводном щитке.

Наконец, дачникам следует проверить оплату коммунальных услуг и передать актуальные показания счетчиков. По словам Бондаря, за время отсутствия могут накопиться пени, а задолженность способна привести к судебным разбирательствам или ограничению подачи электроэнергии.

Эксперт также напомнил об ответственности собственника за состояние своего имущества. Если из-за аварии на участке пострадают соседи, владельцу может потребоваться возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков в садоводческих товариществах могут сохранить льготные тарифы на электроэнергию при переходе на прямые договоры с энергосбытовыми компаниями.