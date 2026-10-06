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06 октября, 12:30

Общество

Адвокат рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке земельного участка

Адвокат рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке земельного участка

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При покупке земельного участка следует внимательно изучить документы. Как рассказал адвокат Всеволод Свобода, нужно проверить градостроительный план, вид разрешенного использования земли и возможность подключения к электросетям. Также важно выяснить, не связан ли участок с военными, газовыми или нефтяными объектами.

Адвокат отметил, что недобросовестные компании могут предлагать земли сельскохозяйственного назначения под видом участков для ИЖС, обещая в дальнейшем их переоформить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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