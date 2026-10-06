Адвокат рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке земельного участка

При покупке земельного участка следует внимательно изучить документы. Как рассказал адвокат Всеволод Свобода, нужно проверить градостроительный план, вид разрешенного использования земли и возможность подключения к электросетям. Также важно выяснить, не связан ли участок с военными, газовыми или нефтяными объектами.

Адвокат отметил, что недобросовестные компании могут предлагать земли сельскохозяйственного назначения под видом участков для ИЖС, обещая в дальнейшем их переоформить.

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