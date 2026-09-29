"Миллион вопросов": врач рассказала, как правильно заниматься ЛФК и восстанавливать мышцы

Можно ли заниматься лечебной физкультурой дома? Почему сводит мышцы ног? Стоит ли заниматься через силу, если во время тренировок появляется боль или сильная усталость?

Почему во время физических нагрузок повышается давление? Как восстановить тонус мышц после перелома? И как лечат сколиоз у детей?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач физической и реабилитационной медицины Ольга Авдеева.