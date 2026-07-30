30 июля, 10:45Общество
"Миллион вопросов": ортопед рассказала, как сохранить здоровье суставов
Как плоскостопие влияет на суставы, позвоночник и весь опорно-двигательный аппарат? Правда ли, что современные суставные протезы служат больше 20 лет? Как новые технологии помогают лечить даже самые сложные заболевания суставов?
И как понять, что мази, таблетки и лечебная физкультура уже не помогут и пора идти к хирургу? Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала травматолог-ортопед Ольга Алексеева.