Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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30 июля, 10:45

Общество

"Миллион вопросов": ортопед рассказала, как сохранить здоровье суставов

"Миллион вопросов": ортопед рассказала, как сохранить здоровье суставов

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Как плоскостопие влияет на суставы, позвоночник и весь опорно-двигательный аппарат? Правда ли, что современные суставные протезы служат больше 20 лет? Как новые технологии помогают лечить даже самые сложные заболевания суставов?

И как понять, что мази, таблетки и лечебная физкультура уже не помогут и пора идти к хирургу? Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала травматолог-ортопед Ольга Алексеева.

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Программа: Миллион вопросов
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