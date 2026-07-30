Россияне могут комбинировать результаты ЕГЭ за разные годы для поступления в вуз. Возможность пересдать отдельный предмет выгодна не только абитуриентам. Чем выше баллы поступающих, тем качественнее отбор будущих студентов.

Пересдавать нужные предметы можно в любом регионе страны, привязки к родному городу нет. Важно вовремя подать документы и проверить совпадение персональных данных.

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