Абитуриенты в России стали чаще выбирать инженерные направления

Инженерные и медицинские специальности стали самыми популярными среди абитуриентов в России. Программисты и специалисты по информационной безопасности опустились на второе место. В пятерку наиболее востребованных профессий также вошли переводчики и юристы.

Эксперты связывают рост интереса к инженерным направлениям с увеличением числа бюджетных и платных мест. В этом году особенно востребованы машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины.

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