Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 23:45

Общество

Абитуриенты в России стали чаще выбирать инженерные направления

Абитуриенты в России стали чаще выбирать инженерные направления

Собянин рассказал, какими будут кабинеты биологии в реконструированных школах

В Минобрнауки назвали сроки завершения приемной кампании в вузах

Абитуриентам напомнили о сроках подачи согласия на зачисление в вузы

Депутаты ГД предложили поощрять школьников за хорошую учебу билетами в кино и театры

Почти 60% москвичей поддержали идею введения оценок за поведение в школах

Глава Национального родительского комитета поддержала введение оценок за поведение

Психолог предупредила о рисках оценок за поведение для старшеклассников

Телеканал Москва 24 провел опрос о правилах дисциплины для старшеклассников

Эксперт заявила, что оценки за поведение не повлияют на успеваемость в российских школах

Инженерные и медицинские специальности стали самыми популярными среди абитуриентов в России. Программисты и специалисты по информационной безопасности опустились на второе место. В пятерку наиболее востребованных профессий также вошли переводчики и юристы.

Эксперты связывают рост интереса к инженерным направлениям с увеличением числа бюджетных и платных мест. В этом году особенно востребованы машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика