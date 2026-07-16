16 июля, 06:45Общество
Минобрнауки планирует создать университетские гостиницы на базе общежитий
Минобрнауки РФ планирует запустить эксперимент, в рамках которого часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Он продлится до 2028 года.
Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой и другими гостиничными сервисами по доступной стоимости. Участие в эксперименте будет добровольным, присоединиться к нему смогут только те университеты, которые примут соответствующее решение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.