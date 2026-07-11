"Новости дня": в Даниловском районе Москвы появится школа для 2 тыс учеников

На проспекте Андропова в Даниловском районе появится новая школа, рассчитанная на 2 тысячи учеников. Она станет одной из крупнейших в районе.

В здании предусмотрят два отдельных входа с разным оформлением. Зону для младших школьников украсят декоративные буквы алфавита, а вход в среднюю и старшую школу оформят графикой с математическими мотивами.

В школе разместят универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательский комплекс для естественно-научных дисциплин и медиатеку для самостоятельной работы. Центральным пространством здания станет многофункциональная зона для отдыха и общения учеников.

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