Новые специальности появились в московских колледжах

Новые специальности в сфере квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности появились в московских колледжах в этом году. Приемная кампания стартовала 26 июня.

Для абитуриентов подготовили рекордные 50 тысяч бюджетных мест. Наибольшее число мест выделили на востребованные направления, среди которых машиностроение, управление дронами, 3D-печать, создание и разработка веб-сайтов, а также защита данных в интернете.

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