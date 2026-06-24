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02:56

Общество

Минпросвещения РФ изменило нормы проведения контрольных работ в школах

Фото: depositphotos/uatp12

Министерство просвещения РФ установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, теперь контрольные могут занимать не более десятой части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний.

Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами Основного и Единого государственных экзаменов. Кравцов подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках.

Это касается и формулировок самих экзаменационных заданий – они полностью соответствуют школьной программе.

Ранее глава министерства объявил о сокращении часов на уроки обществознания в основной школе. Их перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории. Речь идет примерно о 30% часов.

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