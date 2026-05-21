21 мая, 14:07

Минпросвещения РФ введет трехуровневую систему оценки поведения школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ введет трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовое, допустимое и недопустимое, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Кравцов назвал введение оценки поведения в школах важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. По его словам, система будет внедрена уже с нового учебного года.

Глава ведомства подчеркнул, что для советников директоров по воспитанию данная оценка станет важным маркером, помогающим объективно следить за динамикой, выявлять зоны риска и вовремя корректировать воспитательную работу.

О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

В министерстве указывали, что введение такой оценки станет механизмом защиты чести и достоинства учителя, а также повысит прозрачность взаимодействия между учениками.

