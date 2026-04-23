Общественник Бондарь: базовые знания о ЖКХ помогут молодежи в будущем сэкономить деньги

В программу российских школ необходимо добавить курс об основах ЖКХ, так как современная молодежь сталкивается с бытовыми трудностями при снятии показаний счетчиков и плохо разбирается в квитанциях. Об этом изданию "Абзац" сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника, вопросы просвещения детей по поводу быта полностью соответствуют государственной стратегии и требуют особого внимания. Оптимально, если необходимые знания учащиеся начнут получать уже со средней школы.

Бондарь объяснил, что в 5-м или 6-м классе на уроке труда легко показать, где в квартире находятся вентили, чтобы перекрыть воду, и как верно снять показания со счетчика. Ближе к 8-му или 9-му классу на обществознании можно разобрать с ребятами настоящую квитанцию, чтобы выяснить, чем жилищная услуга отличается от коммунальной.

Для старшеклассников, уточнил эксперт, разговор следует провести на тему общения с управляющей компанией. Также им можно рассказать, что считается общей крышей или подвалом и зачем нужны собрания собственников.

Он подчеркнул, что базовые знания о ЖКХ помогут в будущем сэкономить деньги, что в целом повышает финансовую грамотность. При таком подходе, считает общественник, выпускник выйдет из школы более подготовленным к обыденным делам.

Ранее член Общественной палаты России Ольга Павлова заявила, что в школы страны нужно вернуть общественно полезный труд без согласования с родителями. С ее слов, в системе советского педагога Антона Макаренко уборка – это инструмент воспитания. Так формируется понимание необходимости содержать место обучения в чистоте, закаляется характер и появляется ответственность.