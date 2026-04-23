23 апреля, 16:46

Общественник Бондарь: базовые знания о ЖКХ помогут молодежи в будущем сэкономить деньги

В России предложили ввести в школах уроки по основам ЖКХ

Фото: depositphotos/minervastock

В программу российских школ необходимо добавить курс об основах ЖКХ, так как современная молодежь сталкивается с бытовыми трудностями при снятии показаний счетчиков и плохо разбирается в квитанциях. Об этом изданию "Абзац" сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника, вопросы просвещения детей по поводу быта полностью соответствуют государственной стратегии и требуют особого внимания. Оптимально, если необходимые знания учащиеся начнут получать уже со средней школы.

Бондарь объяснил, что в 5-м или 6-м классе на уроке труда легко показать, где в квартире находятся вентили, чтобы перекрыть воду, и как верно снять показания со счетчика. Ближе к 8-му или 9-му классу на обществознании можно разобрать с ребятами настоящую квитанцию, чтобы выяснить, чем жилищная услуга отличается от коммунальной.

Для старшеклассников, уточнил эксперт, разговор следует провести на тему общения с управляющей компанией. Также им можно рассказать, что считается общей крышей или подвалом и зачем нужны собрания собственников.

Он подчеркнул, что базовые знания о ЖКХ помогут в будущем сэкономить деньги, что в целом повышает финансовую грамотность. При таком подходе, считает общественник, выпускник выйдет из школы более подготовленным к обыденным делам.

Ранее член Общественной палаты России Ольга Павлова заявила, что в школы страны нужно вернуть общественно полезный труд без согласования с родителями. С ее слов, в системе советского педагога Антона Макаренко уборка – это инструмент воспитания. Так формируется понимание необходимости содержать место обучения в чистоте, закаляется характер и появляется ответственность.

Оценку за поведение в школах России полностью внедрят в 2027/2028 учебном году

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

