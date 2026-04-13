Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 08:33

Общество

В "Разговоры о важном" включили темы профилактики вовлечения подростков в преступления

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Тематику правовой грамотности школьников, безопасности и предупреждения вовлечения детей в противоправную деятельность включили в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Ведомство отметило, что программа была согласована с Минпросвещения России. Параллельно подготовлены методические материалы для родителей, направленные на противодействие негативному влиянию на подростков и формирование у них критического отношения к преступлениям, в том числе совершаемым с использованием интернета.

Кроме того, сотрудники полиции совместно со специалистами социальной сферы проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. По данным МВД, в 2025 году было организовано более 756 тысяч бесед и лекций, свыше 93 тысяч выступлений для родителей, а также опубликовано около 52,9 тысячи материалов в СМИ.

В ведомстве также отметили вклад социально ориентированных организаций в профилактику правонарушений среди подростков. В такие объединения вступили 48,5 тысячи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Ранее сообщалось, что в Москве онлайн-проект "Перезвони сам" подготовил материалы, которые помогут узнать детям и родителям, на что следует обращать внимание во время общения в интернете или оформления покупок, какую предварительную информацию нужно узнать перед тем, чтобы дать согласие участвовать в квесте, а также как пользоваться детской банковской картой или мобильной связью.

образованиеобществобезопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика