31 мая, 06:23

Общество

Кратковременный дождь и до 17 градусов ожидаются в Москве 31 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 31 мая, составит от 15 до 17 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 13 до 18 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил о пройденном пике холодной волны в Москве. По данным синоптика, столичный регион останется под влиянием периферии теряющего силы и заполняющегося циклона. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.

Москвичей ждет жара до 27 градусов к концу следующей недели

