Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе бокса в Энергодаре, заявил мэр города Максим Пухов на своей странице в MAX.

В результате обстрела пострадал один из самых значимых спортивных объектов города, где в 2023 году завершились работы по масштабному капремонту и реконструкции, посетовал Пухов.

Кроме того, повреждено остекление школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Васильевском муниципальном округе и детскому саду в Энергодаре. Обошлось без пострадавших, было лишь повреждено остекление образовательного учреждения. В Энергодаре, помимо детского сада, под удар попала детская площадка. В момент обстрела детей там не было.

