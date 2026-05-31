31 мая, 17:18

IIHF обсудит допуск сборной России по хоккею в сентябре

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) планирует обсудить допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в сентябре. Об этом заявил президент IIHF Люк Тардиф.

"Они (сборные. – Прим. ред.) вернутся в какой-то момент. Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, мы хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех", – приводит слова Тардифа портал Corriere del Ticino.

Глава федерации также добавил, что на ситуацию влияют в том числе и бюрократические проблемы, также это зависит от геополитических событий.

Ранее IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных из России к соревнованиям сезона-2026/27. В представленных документах по оценке рисков не было достаточно оснований для продления отстранения.

Однако, по данным Федерации хоккея России, это не предполагает моментального возвращения россиян на мировые турниры. Отмечалось, что Совет IIHF соберет необходимые данные, а затем примет решение по допуску команд в индивидуальном порядке.

