31 мая, 19:40Транспорт
Самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%
Российский самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ИС "Вести".
"По "Суперджету" (SJ-100. – Прим. ред.) испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний", – добавил Ядров.
Он также предположил, что мир вернется к полетам на сверхзвуковых пассажирских самолетах. Это связано с тем, что время сейчас является ключевой ценностью.
Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Например, разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время.
Ранее сообщалось, что "Ростех" намерен завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале следующего года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершена.
Кроме того утверждалось, что в 2027-м планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.