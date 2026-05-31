Российский самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ИС "Вести".

"По "Суперджету" (SJ-100. – Прим. ред.) испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний", – добавил Ядров.

Он также предположил, что мир вернется к полетам на сверхзвуковых пассажирских самолетах. Это связано с тем, что время сейчас является ключевой ценностью.

Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Например, разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время.

Ранее сообщалось, что "Ростех" намерен завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале следующего года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершена.

Кроме того утверждалось, что в 2027-м планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.