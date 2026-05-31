Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 19:40

Транспорт

Самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАК

Российский самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ИС "Вести".

"По "Суперджету" (SJ-100. – Прим. ред.) испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний", – добавил Ядров.

Он также предположил, что мир вернется к полетам на сверхзвуковых пассажирских самолетах. Это связано с тем, что время сейчас является ключевой ценностью.

Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Например, разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время.

Ранее сообщалось, что "Ростех" намерен завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале следующего года. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершена.

Кроме того утверждалось, что в 2027-м планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

Читайте также


транспорт

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика