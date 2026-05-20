Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 07:53

Транспорт

Росавиация намерена получить сертификат на двигатель ПД-8 в начале июня

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сертификат на отечественный авиадвигатель ПД‑8 ожидается к выдаче в начале июня, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "Вестям".

По его словам, все сертификационные испытания завершены, в настоящее время ведется оформление необходимой доказательной документации.

Ранее двигатели ПД‑8, установленные в импортозамещенном Sukhoi Superjet 100 (SSJ‑100), прошли испытания на защиту от попадания воды. Специалисты выяснили, что вода не нарушает работу маршевых двигателей самолета и вспомогательной силовой установки.

В министерстве промышленности и торговли России назвали данный тип испытаний одним из самых важных, так как взлет и посадка могут осуществляться во время дождя.

Авиастроители из Архангельска опубликовали видео с завихрением в двигателе ПД-8

Читайте также


транспорт

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика