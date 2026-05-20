Росавиация намерена получить сертификат на двигатель ПД-8 в начале июня

Сертификат на отечественный авиадвигатель ПД‑8 ожидается к выдаче в начале июня, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "Вестям".

По его словам, все сертификационные испытания завершены, в настоящее время ведется оформление необходимой доказательной документации.

Ранее двигатели ПД‑8, установленные в импортозамещенном Sukhoi Superjet 100 (SSJ‑100), прошли испытания на защиту от попадания воды. Специалисты выяснили, что вода не нарушает работу маршевых двигателей самолета и вспомогательной силовой установки.

В министерстве промышленности и торговли России назвали данный тип испытаний одним из самых важных, так как взлет и посадка могут осуществляться во время дождя.