Минпромторг РФ выделит до 4,5 млрд руб на продление ресурса Superjet 100

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Минпромторг РФ направит до 4,5 миллиарда рублей на продление ресурса самолета Superjet 100. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

Это плановый процесс для любого воздушного судна. Очередной этап работы проводится, когда налет достигает 80% от текущего назначенного ресурса.

Сейчас министерство ищет исполнителя работ по расширению назначенного ресурса, повышению надежности и сохранению летной годности самолетов. Итогом должно стать увеличение ресурса с 10–15 тысяч полетов до 15–20 тысяч в зависимости от модели самолета.

Кроме того, допустимый налет в часах на один самолет должен вырасти до 25–40 тысяч часов, а срок эксплуатации планируется продлить до 20 лет. При этом проектный ресурс самолетов семейства составляет 54 тысячи полетов, 70 тысяч часов и 25 лет эксплуатации.

Отмечается, что работы по контракту нужно выполнить до 20 декабря 2028 года.

Ранее импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 прошел испытания на защиту двигателей ПД-8 от попадания воды. Специалисты определили, что во время движения вода не нарушает работу маршевых двигателей самолета и вспомогательной силовой установки.

В министерстве промышленности и торговли России назвали данный тип испытаний одним из самых важных, так как взлет и посадка могут осуществляться во время дождя.

