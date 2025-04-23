Полностью российский Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Третий опытный полностью импортозамещенный самолет Superjet с заводским номером 97003 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Ростех".

Продолжительность полета составила примерно 40 минут, он проходил на высотах до 3 000 метров и скоростях до 500 километров в час. Во время тестов подтвердилась стабильная работа всех российских систем, а также управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что программа импортзамещения Superjet вышла на финишную прямую. На лайнере корпорации были заменены около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.

"Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – добавил Артяков.

В рамках импортозамещения самолет также оснастили российскими шасси, авионикой, вспомогательной силовой установкой, системами электроснабжения, управления, кондиционирования воздуха и прочего. Кроме того, воздушное судно получило новый фюзеляж, который содержит изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.

Серийное производство российского пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. В год планируется выпускать около 20 лайнеров.

Между тем программа развития авиатранспортной отрасли России может быть обновлена в конце 2025 года после получения сертификатов новых российских самолетов МС-21 и SSJ.