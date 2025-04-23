23 апреля, 06:13Транспорт
Полностью российский Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Фото: телеграм-канал "Ростех"
Третий опытный полностью импортозамещенный самолет Superjet с заводским номером 97003 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Ростех".
Продолжительность полета составила примерно 40 минут, он проходил на высотах до 3 000 метров и скоростях до 500 километров в час. Во время тестов подтвердилась стабильная работа всех российских систем, а также управляемость и устойчивость самолета в воздухе.
Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что программа импортзамещения Superjet вышла на финишную прямую. На лайнере корпорации были заменены около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели.
"Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – добавил Артяков.
В рамках импортозамещения самолет также оснастили российскими шасси, авионикой, вспомогательной силовой установкой, системами электроснабжения, управления, кондиционирования воздуха и прочего. Кроме того, воздушное судно получило новый фюзеляж, который содержит изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.
Серийное производство российского пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. В год планируется выпускать около 20 лайнеров.
Между тем программа развития авиатранспортной отрасли России может быть обновлена в конце 2025 года после получения сертификатов новых российских самолетов МС-21 и SSJ.
В Комсомольске-на-Амуре поднялся в небо третий российский Superjet