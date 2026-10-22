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Политика

Минобороны РФ сформировало проект оборонного бюджета на 2027–2029 годы

Фото: ТАСС/Олег Елков

Минобороны России сформировало сбалансированный оборонный бюджет на 2026–2028 годы и проект бюджета на 2027–2029 годы. Об этом сообщил первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин в интервью газете "Красная звезда".

"Сформирован сбалансированный оборонный бюджет на 2026–2028 годы, который позволяет обеспечить выполнение поставленных верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами задач, а также сформирован проект оборонного бюджета на 2027–2029 годы", – сказал Горнин.

Замминистра также рассказал, что ведомство закупает дополнительные партии наиболее востребованного оружия на средства, освободившиеся в результате перераспределения финансовых ресурсов. В первую очередь это касается беспилотников, средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также средств поражения.

По словам Горнина, мобилизовать необходимые ресурсы удалось за счет комплексного подхода к оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа по предложениям Генштаба ВС РФ. Высвободившиеся средства направили на финансирование дополнительных закупок образцов вооружения, показавших высокую эффективность.

Кроме того, с декабря 2025 года в Минобороны переводят цены госконтрактов из лимитных в ориентировочные или фиксированные. Это позволило сформировать внутренний резерв экономии бюджетных средств и обеспечить дополнительные закупки вооружения и военной техники.

Горнин добавил, что новая трехэтапная финансовая модель планирования исполнения военного бюджета повысила эффективность использования средств и помогла найти внутренние резервы для достижения задач спецоперации.

На первом этапе проводится оценка потребностей Минобороны с учетом задач, определенных Генштабом, по двум вариантам – лимитному и потребному. На втором этапе разрабатываются документы для проекта закона о федеральном бюджете, на третьем – синхронизируются стратегические документы военного планирования с утвержденным бюджетом.

Ранее в "Уралвагонзаводе" рассказали, что перспективный танк Т-14 "Армата" дорабатывается с учетом опыта спецоперации на Украине и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию. Для боевой машины уже сформирован боекомплект с различными типами снарядов.

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