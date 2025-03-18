"Ростех" планирует запустить серию SSJ-100 с российским двигателем в 2026 году

Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО "ОАК"

Серийное производство российского пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года, заявил глава госкорпорации "Ростех "Сергей Чемезов.

"Надеюсь, начало года", – сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о начале серийного производства импортозамещенного SJ-100.

Как уточнил глава "Ростеха", в год планируется выпускать около 20 лайнеров.

Ранее сообщалось, что SSJ-100 с двигателями ПД-8 в течение 2025 года проведут порядка 200 тестовых полетов, а после 2026 года "Ростех" планирует выйти на серийное производство.

Между тем сертификационные полеты импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 запланированы на конец июня – начало июля этого года. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, испытательные полеты МС-21 уже идут, однако на данный момент лайнеры летают на иностранных двигателях.