Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 15:24

Транспорт

Первый сертификационный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на лето 2025 года

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Сертификационные полеты импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должны начаться в конце июня – начале июля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

По словам главы Минпромторга, испытательные полеты МС-21 уже идут, однако на данный момент лайнеры летают на иностранных двигателях. Как отметил Алиханов, сертификация является комплексным мероприятием, часть которого проводится в настоящее время.

Ранее сообщалось, что самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Стоимость нового российского лайнера составит около 3 миллиардов рублей, в то время как Boeing стоит от 5 до 6 миллиардов.

Кроме того, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что серийные поставки МС-21 могут перенести с 2025 на 2026 год. По его словам, испытания воздушного судна планируется завершить максимально быстро.

"Суперджет" с российским двигателем совершил первый полет

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика