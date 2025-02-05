Алиханов: первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году

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Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы уже в этом году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, его слова передает ТАСС.

Объем поставок, по его словам, уже утвержден комплексной программой развития авиапромышленности РФ. Кроме того, Алиханов напомнил, что Ту-214 в новой комплектации совершил свой первый полет в ноябре прошлого года, он продлился 1 час 10 минут.

Между тем первые поставки МС-21 российским авиакомпаниям в рамках контрактов планируется осуществить в 2026 году, добавил министр. Всего, как он утверждает, в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

В конце марта – начале апреля 2025 года в России пройдут первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21. В этот же период также начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном ПД-14.

Кроме того, ожидается, что отечественный самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Его стоимость составит около 3 миллиардов рублей, а Boeing – от 5 до 6 миллиардов.

