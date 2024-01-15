Ту-214 "Аэрофлота" будут рассчитаны на 170–175 пассажиров

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Авиакомпания "Аэрофлот" и производитель самолетов "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, в частности, судна будут рассчитаны на 170–175 пассажиров. Об этом пишет РБК со ссылкой на переписку двух сторон.

Первые пять Ту-214 должны поставить авиакомпании в декабре 2024 – январе 2025 года, что следует из инвестпроекта, который правительство подписало в прошлом году. Речь идет о поставке 63 новых российских самолетов до конца 2025 года, среди них – 11 Ту-214.

Отмечается, что первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" создадут в двухклассной компоновке салона. Будет 12 бизнес-мест и 163 эконом. Во время полетов над водой пять кресел необходимо будет демонтировать, на их месте должны установить спасательные плоты, если до берега лететь более 30 минут.

Расстояние для пассажира до соседнего кресла в эконом-классе будет 78 сантиметров, в бизнесе – 96 сантиметров. Сиденья планируют оснастить USB-разъемами, розетками, обеденными столиками. В бизнес-классе также вмонтируют коктейльные столики, заявили изданию в пресс-службе ОАК.

Между тем мониторы для стриминга развлечений в бизнес-классе вмонтируют в кресла самолетов, которые планируются к поставке с 2026 года. Интернет также появится на борту не с первых поставок. В салоне сделают четыре туалета.

Автор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин заметил, что шаг кресел 78 сантиметров является стандартом российского авиапрома, но это, по его словам, не очень много. При этом он признал, что уплотнение салонов – общемировая тенденция.

Добавляется, что комфорт пассажиров зависит и от ширины кресел, толщины подушек и спинок. Шатилин сказал, что не видел тонкопрофильных спинок отечественного производства. Важным элементом являются вместительные багажные полки, напомнил эксперт. По его мнению, их небольшой размер в Ту-214 – главный недостаток самолета.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин подчеркнул, что сейчас возможность быстро зарядить телефон, доступ к мультимедийной системе на борту, а лучше с выходом в интернет, намного важнее, чем наличие мини-мониторов в спинке кресла. При проектировании нужно заложить будущие тренды, заявил он.

В мае прошлого года авиакомпания "Аэрофлот" предложила внести 99 изменений в дизайн салона самолетов Ту-214. Гендиректор компании "Центра авиационных технологий и интерьера" (ЦАТИ) Сергей Павлов отметил, что дизайн интерьера Ту-214 основан на разработках тридцатилетней давности.

В сентябре 2022 года Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства. Среди них – 40 Ту-214 .

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