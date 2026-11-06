Михаил Галактионов покинул должность главного тренера московского ФК "Локомотив"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Московский футбольный клуб (ФК) "Локомотив" досрочно завершил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, передает ТАСС.

Он поблагодарил тренера за четыре года работы в клубе. За это время, по словам главы совета, были как яркие победы, так и досадные поражения.

Нагорных также пожелал Галактионову дальнейшего развития. Тренер занял пост 13 ноября 2022 года.

В первом турнире под его руководством "Локомотив" проиграл "Краснодару" в матче Кубка России со счетом 0:1. 6 июня 2024 года ФК продлил контракт с Галактионовым на два года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Хуан Диас покинул должность московского футбольного клуба "Родина". Вместе с ним команду покинули Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието.

Клуб пожелал испанскому специалисту и его тренерскому штабу успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.