05 октября, 16:36Спорт
Московский "Спартак" продлил контракт с футболистом Эсекьелем Барко до 2030 года
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30, сообщили в пресс-службе красно-белых.
Прежнее соглашение футболиста истекало летом 2027-го. До "Спартака", в котором он оказался в 2024 году, Барко играл в аргентинском ФК "Ривер Плейт". Также ранее спортсмен выступал за "Индепендьенте" и американскую "Атланту".
Всего за московский клуб аргентинец провел 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 голевых передач. В составе "Спартака" он выиграл Кубок России прошлого сезона.
В текущем чемпионате России Барко сыграл 5 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. По итогам 9 туров красно-белые заработали 19 очков и расположились на 2-м месте в турнирной таблице.
Ранее лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. В то же время он отметил, что может принять участие в Кубке России в составе одной из медиакоманд.
Футболом он начал заниматься в 8 лет в академии "Спартака". Во взрослую команду игрок попал в 2005 году, когда ему было 17 лет. Дебютный матч за основной состав клуба Дзюба провел 2 июля 2006 года.
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