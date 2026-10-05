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05 октября, 16:36

Спорт

Московский "Спартак" продлил контракт с футболистом Эсекьелем Барко до 2030 года

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30, сообщили в пресс-службе красно-белых.

Прежнее соглашение футболиста истекало летом 2027-го. До "Спартака", в котором он оказался в 2024 году, Барко играл в аргентинском ФК "Ривер Плейт". Также ранее спортсмен выступал за "Индепендьенте" и американскую "Атланту".

Всего за московский клуб аргентинец провел 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 голевых передач. В составе "Спартака" он выиграл Кубок России прошлого сезона.

В текущем чемпионате России Барко сыграл 5 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. По итогам 9 туров красно-белые заработали 19 очков и расположились на 2-м месте в турнирной таблице.

Ранее лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. В то же время он отметил, что может принять участие в Кубке России в составе одной из медиакоманд.

Футболом он начал заниматься в 8 лет в академии "Спартака". Во взрослую команду игрок попал в 2005 году, когда ему было 17 лет. Дебютный матч за основной состав клуба Дзюба провел 2 июля 2006 года.

Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с поклонниками команды в баре

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