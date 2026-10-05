Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 15:36

Спорт

Нариман Акавов стал спортивным директором московского ФК "Локомотив"

Фото: fclm.ru

Футбольный клуб "Локомотив" назначил Наримана Акавова на должность спортивного директора. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

В клубе отметили, что Акавов начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад. Он прошел специализированные курсы в итальянской "Аталанте" и английском "Фулхэме", а затем стажировался в нидерландском "Аяксе", испанском "Атлетико" и бразильском "Флуминенсе".

В 2020 году специалист был приглашен в московский "Спартак", где возглавил селекционный отдел. Позже он дважды работал в столичном "Динамо", руководил селекционным отделом и занимал должность шеф-скаута.

Кроме того, с ноября 2022 года Акавов читает лекции в Высшей школе экономики на курсе "Спортивный директор".

Ранее футбольный клуб "Локомотив" прекратил сотрудничество со спортивным директором Дмитрием Ульяновым, который занимал эту должность с ноября 2022 года. Отмечается, что стороны приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Коллектив поблагодарил Ульянова за проделанную работу и вклад в развитие клуба.

Читайте также


спорт

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика