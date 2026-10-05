Нариман Акавов стал спортивным директором московского ФК "Локомотив"

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Футбольный клуб "Локомотив" назначил Наримана Акавова на должность спортивного директора. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

В клубе отметили, что Акавов начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад. Он прошел специализированные курсы в итальянской "Аталанте" и английском "Фулхэме", а затем стажировался в нидерландском "Аяксе", испанском "Атлетико" и бразильском "Флуминенсе".

В 2020 году специалист был приглашен в московский "Спартак", где возглавил селекционный отдел. Позже он дважды работал в столичном "Динамо", руководил селекционным отделом и занимал должность шеф-скаута.

Кроме того, с ноября 2022 года Акавов читает лекции в Высшей школе экономики на курсе "Спортивный директор".

Ранее футбольный клуб "Локомотив" прекратил сотрудничество со спортивным директором Дмитрием Ульяновым, который занимал эту должность с ноября 2022 года. Отмечается, что стороны приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Коллектив поблагодарил Ульянова за проделанную работу и вклад в развитие клуба.