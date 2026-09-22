Футболист "Локомотива" Евгений Морозов пропустит ближайшие матчи сборной России

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Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Евгений Морозов не примет участия в товарищеских матчах сборной России по медицинским показаниям. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

"Футболист находится в расположении клуба, где будет проходить восстановление", – сказано в заявлении.

В нынешнем сезоне 25-летний спортсмен сыграл за "Локомотив" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Учебно-тренировочный сбор российской команды начался 21 сентября. Сборная РФ 29 сентября сыграет с Ираном в Казани, а 3 октября – с Намибией в Екатеринбурге. Кроме того, 6 октября у национальной команды запланирован матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

