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22 сентября, 17:07

Происшествия

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке ликвидирован

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

Возгорание, которое возникло в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели ведомства, а также эксперты испытательный пожарной лаборатории.

"Причина устанавливается", – уточнили в ведомстве.

Пожар в четырехэтажном комплексе в Башкирии произошел 22 сентября. Огонь успел распространиться на 2,1 тысячи квадратных метров.

Всего из здания эвакуировали 17 человек, в том числе ребенка. Однако 4 человека, в том числе три сестры, погибли. Также пострадали 5 человек – подросток и 4 женщины.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте. Прокуратура также проверит соблюдение закона о пожарной безопасности.

СМИ сообщали, что внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Кроме того, в момент возникновения пожара системы пожаротушения и оповещения не сработали. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за аварийной работы электрической сети.

После случившегося глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в регионе. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

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