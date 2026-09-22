Глава Башкирии поручил проверить торговые центры после пожара в Стерлитамаке

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры региона после пожара в Стерлитамаке. Об этом он сообщил на платформе MAX.

"Сегодня (22 сентября. – Прим. ред.) на месте соберется комиссия по ЧС. Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии", – заявил Хабиров.

Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Пожар в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке произошел 22 сентября. Из здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка.

Четыре человека погибли. СМИ писали, что среди них – три родные сестры. Пострадали пять человек. Четверо госпитализированы, одна женщина обратилась за помощью самостоятельно.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура также организовала проверку.