При пожаре в Стерлитамаке погибли и пострадали 9 человек

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

При пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке погибли и пострадали 9 человек. Об этом сообщили в МЧС Башкортостана.

"К сожалению, пострадали 9 человек, из которых 4 погибших и 4 госпитализированы. Одна женщина обратилась за помощью самостоятельно", – говорится в сообщении.

На месте работает начальник Главного управления МЧС России по Башкортостану Владимир Горин.

Пожар произошел в четырехэтажном здании днем 22 сентября. Вскоре из комплекса эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка. Оперативным службам удалось локализовать горение на площади 2,1 тысячи "квадратов", открытое горение потушено.

По данным СМИ, среди жертв пожара оказались три родные сестры. Власти города пообещали оказать поддержку семьям погибших, а также пострадавшим. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".