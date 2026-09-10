Пожар на площади 3,6 тысячи кв м произошел на крыше школы в Тюмени

Фото: МАХ/"МЧС Тюменской области"

Крыша школы загорелась на улице Широтной в Тюмени. Площадь возгорания составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В настоящий момент сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение. Пострадавших не выявлено, людей в здании не было. К ликвидации огня привлечены 50 человек и 10 единиц техники ведомства.

Ранее четверо сотрудников "Управления дорожного хозяйства" Мурманска спасли маленького ребенка во время пожара в жилом доме. Они натянули одеяло под окном, из которого валил дым, и поймали ребенка, предотвратив его падение.

Еще один пожар произошел до этого на улице Сарапульской в Уфе, из-за чего в огненной ловушке оказались бабушка и трое детей. Возгорание началось на веранде, огонь быстро перекинулся на жилые комнаты и перекрыл главный путь для эвакуации.