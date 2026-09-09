Лесной пожар в заповеднике под Анапой локализован

Фото: МАХ/"Светлана Маслова | Глава города-курорта Анапа"

Лесной пожар в заповеднике на Большом Утрише под Анапой, возникший после падения обломков БПЛА, локализован. Об этом в мессенджере MAX сообщила глава города Светлана Маслова.

"<...> Работы не останавливаются, продолжается обследование территории, потенциально опасные участки проливаются", – говорится в публикации.

Ранее возгорание произошло на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя после падения фрагментов беспилотника. Погибших и пострадавших нет на месте ЧП работали экстренные службы.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, сказал, что пожар вспыхнул на территории топливно-энергетического комплекса.