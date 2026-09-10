"Известия": концерты Канье Уэста могут перенести из Петербурга в Москву

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Команда рэпера Канье Уэста планирует организовать концерт в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена команды артиста.

По его словам, проведение выступлений в Санкт-Петербурге находится под вопросом, поэтому мероприятие могут перенести в столицу.

Между тем из соцсетей организатора мероприятия Say Agency исчезли публикации о концертах исполнителя, запланированных на 10 и 11 октября в Петербурге.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

На фоне ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. По итогам проверки Say Agency объявили предостережение.