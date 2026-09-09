09 сентября, 21:54Политика
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
"Может произойти", – сказал журналистам глава Белого дома перед отлетом в Даллас в ответ на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с указанными политиками.
Трамп также назвал отличным прошедший телефонный разговор с российским президентом.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться возможность для разработки дорожной карты по возобновлению трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, США по-прежнему готовы исполнять роль посредника.
В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что Абу-Даби мог бы вновь принять трехсторонние консультации по урегулированию конфликта на Украине в случае их возобновления.
Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть