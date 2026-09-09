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09 сентября, 21:54

Политика

Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

"Может произойти", – сказал журналистам глава Белого дома перед отлетом в Даллас в ответ на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с указанными политиками.

Трамп также назвал отличным прошедший телефонный разговор с российским президентом.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться возможность для разработки дорожной карты по возобновлению трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, США по-прежнему готовы исполнять роль посредника.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что Абу-Даби мог бы вновь принять трехсторонние консультации по урегулированию конфликта на Украине в случае их возобновления.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

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