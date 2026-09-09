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01:41

Политика

Рубио допустил скорое возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Фото: AP Photo/Tierney L. Cross

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Об этом он сказал журналистам в Колумбии.

"Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон", – цитирует Рубио РИА Новости.

По его словам, Вашингтон по-прежнему готов исполнять роль посредника на мирных переговорах. Рубио также охарактеризовал прошедшие контакты спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве как содержательные, отметив, что на них обсуждались новые идеи по урегулированию конфликта.

Американские переговорщики посетили Россию и Украину 5–6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.

Уиткофф после визитов в Москву и Киев сообщил о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом.

8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, при этом разговор лидеров фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Президент России положительно оценил усилия США по поиску путей разрешения конфликта.

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

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Сюжет: Переговоры по Украине
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