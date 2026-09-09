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02:41

Политика

Захарова заявила, что заявление Путина о безвизе с КНР вызвало широкую поддержку

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Предложение Владимира Путина о бессрочном безвизовом режиме с Китаем вызвало широкую поддержку в обеих странах. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мера пришлась. Это тот самый момент, когда желания людей настолько назрели, что решение на политическом уровне максимально было воспринято позитивно в самых широких кругах", – отметила Захарова, которую цитирует ТАСС.

Она также привела статистику, подтверждающую рост взаимных поездок. По ее словам, в первом полугодии 2026 года общее число туристических поездок граждан России и Китая увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом 2025 год уже демонстрировал рост.

"Практически вполовину каждый раз увеличивается количество желающих поехать. Это же замечательно", – подчеркнула Захарова.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке Путин заявил, что Москва готова начать совместную работу по переводу безвизового режима между двумя странами на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным.

Ранее стало известно, что министерство транспорта России совместно с китайской стороной разрабатывает проект двустороннего соглашения, которое позволит физическим лицам пересекать границу на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми мест.

Документ предполагает организацию такого сообщения через ключевые пункты пропуска. В их числе называются "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино" и "Кани-Курган".

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