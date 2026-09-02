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02 сентября, 06:56

Политика

Песков заявил, что РФ и Китай проработают вопрос о постоянном безвизовом режиме

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия и Китай проработают возможность перевода взаимного безвизового режима на постоянную основу. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что соответствующий вопрос будет согласован сторонами, отвечая на вопрос журналистов, поддержал ли председатель КНР Си Цзиньпин предложение Владимира Путина сделать безвизовый режим между РФ и Китаем постоянным.

Ранее на встрече в Бишкеке Путин заявил Си Цзиньпину о готовности Москвы к совместной работе по закреплению безвизового режима на постоянной основе, если Пекин сочтет такой шаг возможным и полезным.

Он подчеркнул, что турпоток между Россией и Китаем за полгода вырос на 43% именно за счет введенного ранее безвизового режима.

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