Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 2 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в среду, 2 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов. В Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Также в регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что температура воздуха больше не поднимется до 25 градусов в Москве в 2026 году. Последний раз в этом году было по-июльски тепло 1 сентября. При этом такая теплая погода в День знаний случается в среднем не чаще одного раза в 6–7 лет.