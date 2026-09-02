Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Однако вскоре воздушная гавань вернулась к штатной работе. Прием и отправка рейсов возобновилась по расписанию.