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01 сентября, 21:10

Политика

Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Китае. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он уточнил, что возможность проведения таких переговоров обсуждалась в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Ушаков отметил, что, даже если трехсторонний формат не сложится, российский президент рассчитывает на отдельные двусторонние контакты с каждым из лидеров.

Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября этого года в Китае. В 2026-м основными направлениями работы объединения станут открытость, инновации и сотрудничество.

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